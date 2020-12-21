موقف أوباميانج من المشاركة أمام السيتي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:33 م
ارسنال
ارسنال
وكالات
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تحدث مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، عن تطورات إصابة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

غاب اللاعب عن هزيمة السبت 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون، بسبب إصابة في ربلة الساق.

لكن في حديثه صباح اليوم الإثنين قبل مباراة ربع نهائي كأس كاراباو لفريق أرسنال ضد مانشستر سيتي، كان أرتيتا أكثر أملاً في عودة المهاجم عاجلاً وليس آجلاً.

وقال أرتيتا: "أوبا يشعر بتحسن كبير، أمس الأحد كان أكثر إيجابية من اليومين السابقين، سيخضع لفحص آخر في الأيام القليلة المقبلة، وسنرى مدى السرعة التي يمكننا من خلالها إعادته إلى الفريق".

وأضاف: "يعرف مدى أهميته بالنسبة لنا، ويشعر بالمسؤولية، ويبذل قصارى جهده ليكون لائقاً في أسرع وقت ممكن".

ومن المحتمل أن يغيب لاعب خط الوسط توماس بارتي مرة أخرى عن الفريق بسبب الإصابة، بينما لا يزال غرانيت تشاكا موقوفاً.

وعاد جابرييل ماغالهايس إلى المنافسة، بعد أن قضى فترة إيقافه لمباراة واحدة في "غوديسون بارك" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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