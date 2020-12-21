ننشر فاعلية مدرسة الأباء الفرنسيسكان بسيدي بشر للبرلمان الصغير

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أقامت مدرسة الآباء الفرنسيسكان بسيدى بشر تحت رعاية القس مخلص المصرى فاعلية تحت عنوان ( البرلمان الصغير ) جاء هذا المثال بمشاركة ومناقشة أعضاء البرلمان النائب الدكتور نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ والنائبه انجى مراد عضو مجلس النواب وبحضور محب شفيق أمين اتحاد اقباط من اجل الوطن ودار نقاش بين أعضاء البرلمان والمدرسين والطلبة بالمدرسة وتم تقديم عرض تمثيلي في صورة برلمان صغير مكون من الطلاب بالمدرسة حول جائحة كورونا وآراء الطلاب واقتراحاتهم.

جاء ذلك بحضور هيئه التدريس بالمدرسه وتم تكريم الساده الضيوف وسط سعاده بالغه من الطلبه والحضور والساده النواب والضيوف.