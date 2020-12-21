الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف نادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء، بعد عزل مرتضى منصور.

وأوضحت الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رئيس الزمالك قد وافته المنية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعلى ضوء ذلك، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا لتوضيح حقيقة هذه الأمور، وجاء نصه، "نفى اللواء مصطفى البكرى الشائعات التي ترددت مؤخرا بوفاة شقيقه المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك".

وشدد بكري أن كل ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وأن شقيقه حالته مستقرة ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا.

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