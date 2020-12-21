بسبب فيديو تامر أمين.. حجز دعوى ميريهام هشام ضد ترنتا للانتاج للحكم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الاقتصادية حجز أولي جلسات نظر دعوي تطالب شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفني بقناة النهار القضائية بدفع تعويض قدره 10 مليون جنية لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر امين الذي يحمل إساءات لها وسبق وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من علي اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي وذلك لجلسة 29 ديسمبر للحكم.

وطالب دفاع الشركة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى قضية حبس تامر امين والمستانف عليها أمام محكمة جنح مدينة نصر والمقرر نظرها في يناير القادم.

وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر امين لبرنامجه تم التطرق الي مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها اثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان واسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي الي تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.


واضافت الدعوي أن المدعية إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 مليون جنية كتعويضا عما إصابة المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من علي اليوتيوب مطالبا بالزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

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