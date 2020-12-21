أسعار الذهب تسجل زيادات جديدة اليوم الاثنين 21-12-2020

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تاثرها بمخاوف معاودة دول العالم للاغلاق الاقتصادي مرة اخر ي مع ظهورسلالة جديدة من كورونا في بريطانيا.

وزاد سعر جرام الهب نحو 5 جنيه للجرام ليصل إلى ، سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 826 جنيهًا أمس، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6608 جنيهًا.