أسعار الذهب تسجل زيادات جديدة اليوم الاثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تاثرها بمخاوف معاودة  دول العالم للاغلاق الاقتصادي مرة اخر ي مع ظهورسلالة جديدة من كورونا في بريطانيا.

 

 

وزاد سعر جرام  الهب نحو 5 جنيه للجرام ليصل إلى ،  سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 826 جنيهًا أمس، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6608 جنيهًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يوجه نصيحة لـ"محمد صلاح"

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستهدف محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا: سأتعاقد مع نجم أرسنال في حال فوزي بانتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 29/10/2018

يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم 29-11-2018 في مصر

اسعار الذهب تسجل تراجعات جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أسعار الذهب ترتفع من جديد في تعاملات اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر

عاجل .. سعر جرام الذهب يخسر 10 جنيه في تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر تحقق خسائر جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز