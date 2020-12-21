العثور على مخزن للمتفجرات في محافظة كركوك العراقية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:13 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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ضبطت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عتاد متفجرات داخل أحد أوكار تنظبم داعش في محافظة كركوك.

 

وأصدرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بيانًا نشرته وكالة الأنباء العراقية(واع) ، جاء فيه إن المخبأ يحتوي على 11 عبوة محلية الصنع تحتوي على مادة C4 و 11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير.

 

وأضافت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أنه" تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة.

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مخزن متفجرات كركوك العراق

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