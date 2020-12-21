العثور على مخزن للمتفجرات في محافظة كركوك العراقية
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:13 م
وكالات
Advertisements
ضبطت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عتاد متفجرات داخل أحد أوكار تنظبم داعش في محافظة كركوك.
وأصدرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،
بيانًا نشرته وكالة الأنباء العراقية(واع) ، جاء فيه إن المخبأ يحتوي على 11 عبوة محلية
الصنع تحتوي على مادة C4 و 11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير.
وأضافت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،
أنه" تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا