عمرو أديب يوجه نصيحة لـ"محمد صلاح"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سامي
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طلب الإعلامي عمرو أديب، من النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعدم الاستماع لنصائح محمد أبوتريكة.

وصرح عمرو أديب من خلال برنامجه الحكاية على قناة أم بي سي مصر: "أختلف تمامًا مع وجه نظر محمد أبوتريكة، وتأكيده على انه سيجري اتصالًا بمحمد صلاح لمنحه بعض النصائح، بعدما قال أبوتريكة ان صلاح يعامل بطريقة سيئة في ليفربول من المدرب يورجن كلوب".

ووجه أديب النصيحة إلى الفرعون المصري، بالبقاء في ليفربول وعدم الرحيل، حتى ولو كان سيحترف في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن صلاح وجد ضآلته في ليفربول وموهبته ظهرت بفضل كلوب الذي اقتنع به ومنحه الفرصة كاملة.

وقال أديب: "علي أبوتريكة النظر إلى ميسي الذي يلعب حاليًا في برشلونة، وهو غير مستقر وكيف أثر ذلك على أدائه وأداء الفريق".

وأتم: "أطالب نجم الأهلي السابق بتوصيل رسالة لصلاح إذا هاتفه، بأن يبقى في ليفربول وألا يرحل عنه".

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