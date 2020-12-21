الأردن يوقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:55 م
الأردن
الأردن
وكالات
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، بعد تفشي السلالة المتحورة لفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

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فيروس كورونا سلالة جديدة من كورونا تعليق الرحلات الأردن

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