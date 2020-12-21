بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية فيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة، كما تكون رياح معتدلة علي معظم البلاد تنشط احيانا علي خليج السويس والسواحل الشمالية غربا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27درجة والصغرى 12 درجة.


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