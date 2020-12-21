القائمة كاملة.. تعرف على قرارت وزير التربية والتعليم الجديدة

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عدة قرارات جديدة اتخذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن العام الدراسي، أحدثت حالة من الارتباك بين أولياء الأمور والطلاب.



تقديم موعد امتحانات منتصف العام

في البداية، أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وقف الدراسة في المدارس تمامًا بعد ثلاثة أسابيع من الآن، للاستعداد لإجراء امتحانات منتصف العام، مقررا تقديم موعد امتحانات منتصف العام لامتحانات صفوف النقل على أن تبدء من يوم الأحد 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول، أي أنه زادت المدة المخصصة لإجراء الامتحانات، ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانيه تسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية بين صفوف الطلاب.



حرية المحافظات في المواعيد

وأوضح الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "نحن أتحنا للادارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة"، مؤكدا أن ذلك تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالي كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021.



وتابع: "لن نحستب الأيام الباقية من الترم الأول ضمن أيام الغياب، أي ان المدارس ستظل مفتوحة ومجموعات التقوية مستمرة ولكن من يريد استكمال التعلم من المنازل لن نحسب له الغياب".



لا لحذف المناهج الدراسية

وللرد على شائعات حذف المقررات الدراسية، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات ستأتي من المناهج المقررة في الفصل الدراسي الأول كله، بدون حذف أو إضافة، فهناك صفوف انتهت بالفعل من شرح المناهج كاملة، وصفوف أخرى اقتربت من إنهائه، وأن الوزارة تأكدت من أن الطلاب حصلوا على المنهج التعليمي كامل، فلا نستطيع تضيع هذا العام الدراسي.



وعن سبب عدم حذف أي شيء من المقررات، قال وزير التعليم، إن المناهج المطلوبة سيتم التقييم في الامتحان على أساسها، بدون نقصان، وذلك لتكون حلقة مكتملة مع المناهج في السنوات القادمة، ولا يحدث خلل لدى الطالب في أي معلومات سيحتاجها في السنوات المقبلة وحتى وصوله للجامعة.



موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

وأعلن وزير التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 خلال شهر يناير المقبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم www.sudanresults.com، مؤكدا أنه في غضون شهر سيتم تحديد نسب نجاح الطلاب في جميع المحافظات وحصر أسماء الطلاب الأوائل ونشر النتيجة إلكترونيا.









