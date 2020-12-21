أستاذ جراحة عظام يكشف عن مخاطر "المرض الصامت"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد يحيي، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر، إن مرض هشاشة العظام يطلق عليه اسم المرض الصامت، لأن أعراضه منْ المؤكد أن تظهر فجأة رغم أن صاحبه قد لا يعاني أي أعراض. 

وأضاف "يحيى"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten" المذاع عبر فضائية "ten"، أن الجينات الوراثية سبب من ضمن الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى مرض "هشاشة العظام"، وكذلك نقص "فيتامين د"، الذي يعد ناقصًا لدى بعض المواطنين. 

وناشد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر، المواطنين بضرورة الكشف لدى طبيب متخصص عند وجود أي ألم حتى يطلع المريض على الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الألم ويتم معالجتها، مضيفًا: "عند حدوث أي ألم في المفاصل يجب على الشخص الذهاب لمتخصص حتى يتم معالجته في الوقت المناسب ولا يتفاقم المرض".

وشدد، على ضرورة المكوث في الشمس تحديدًا وقت الاستيقاظ المبكر، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم معالجة "هشاشة العظام" سيعاني المريض أيضًا منْ حدوث أي كسور وتحديدًا في مناطق بالجسم مثل العمود الفقري والحوض، وكذلك حدوث انحناءات شديدة نتيجة الهشاشة.

وتطرق أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر، إلى أن التغذية غير الصحيحة والتدخين والمشروبات الغازية والكحوليات وكذلك الكافيين يؤدي أيضًا إلى إضعاف العظام بصورة كبيرة.

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