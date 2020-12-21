الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال أعياد الكريسماس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم مستقرة استكمالا للأيام الماضية، وبدايات الشتاء مبشرة حتى الآن وأن اليوم الاثنين هو أول أيام فصل الشتاء.

وأشار محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد إلى أن كثافة الشبورة المائية تزداد بالاقتراب من الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات قائدي السيارات بالقيادة بهدوء خلال فترة الشبورة، مشيرا إلى وجود فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس خلال أعياد الكريسماس يومي الأربعاء والخميس، أوضح محمود شاهين أنها ستكون مستقرة، مع وجود فرص للأمطار الخفيفة غير المؤثرة على السواحل الشمالية.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلا، نظرا لانخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة في بعض المناطق.

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