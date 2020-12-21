لابورتا: سأتعاقد مع نجم أرسنال في حال فوزي بانتخابات برشلونة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:32 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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حدد خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، صفقة من العيار الثقيل سيتم التعاقد معها، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية للبارسا.

وبحسب صحيفة " ميرور " البريطانية، فإنه لابورتا وعد جماهير برشلونة أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية للنادي، فإنه سيحاول التعاقد مع هيكتور بيليرين لاعب نادي أرسنال.

وتابعت الصحيفة، فإن لابورتا والذي كان رئيسًا للنادي في الفترة ما بين 2003-2010، سيكون هيكتور بيليرين أحد أهداف النادي، في حال فوزه بالانتخابات.

ويعد بيليرين من خريجي أكاديمية برشلونة، وإنضم إلى أرسنال في عام 2011، وخاض مع المدفعجية 219 مباراة تمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 29 هدف، ومن المقرر أن ينتهي عقده في عام 2023.

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