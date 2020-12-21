بإطلالة عفوية.. أحدث جلسة تصويرية لعلي ربيع عبر "إنستجرام"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان على ربيع على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر على ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها بإطلالة عفوية، وعلق قائلاً "صباح الخير".




يذكر أن آخر ظهور لعلى ربيع مسرحية "صباحية مباركة"، وهى بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

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