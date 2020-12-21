وزير الأوقاف: تأهيل الأئمة أصبح منهجا ثابتا لتجديد الخطاب الديني (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة تمت بناءً وتمويلًا وإنفاقًا من التمويل الذاتي لوزارة الأوقاف.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" على هامش تفقده أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة مع نظيره السوداني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الأكاديمية بها مركز تدريبي لتدريب الآئمة باستمرار، مشددًا على أن التدريب والتأهيل المستمر للأئمة أصبح منهجًا ثابتًا للوزارة لتجديد الخطاب الديني.

وأوضح وزير الأوقاف، أن تم إخطار مجموعة أئمة المساجد الكبرى بالخرطوم والقاهرة ليتدربوا معًا ويكون هناك تعايش بينهما بما يدعم التعرف على بعضهم البعض أكثر.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس نظيره السوداني، الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السوداني والوفد المرافق له.

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