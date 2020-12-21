بكري سليم يكشف سبب مفاجئ وراء بيع عدد كبير من لاعبي المقاصة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد. 

وقال بكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم".

وأكمل بكري سليم حديثه قائلا: "إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة".

وأتم بكري سليم تثريحاته قائلا: "مصر المقاصة اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية".

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