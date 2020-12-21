بكري سليم يكشف سبب مفاجئ وراء بيع عدد كبير من لاعبي المقاصة

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد.





وقال بكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم".





وأكمل بكري سليم حديثه قائلا: "إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة".





وأتم بكري سليم تثريحاته قائلا: "مصر المقاصة اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية".



