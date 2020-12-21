اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراتي منتخب مصر أمام لبنان للكرة النسائية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
احمد كمون
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أعلن اتحاد الكرة المصري عن ملعب مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية دون ال20 عام مع منتخب لبنان في أولي اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطني ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

و تم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية لإقامة المباراة الأولي في الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق 23 ديسمبر  فيما تقام المباراة الثانية علي استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر في الساعة الثانية ظهرا .

ويصل المنتخب اللبناني لمطار القاهرة غدا الاثنين في الساعة الثامنة مساءا في بعثة قوامها 32 فرد 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج  سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني .

الجدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالبحرين في يناير 2020  حيث فاز علي منتخب البحرين 0/3 وفاز علي منتخب فلسطين 2/4 وفاز علي منتخب العراق 0/4.

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