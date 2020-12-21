"دور التعليم في الحياة".. ندوة توعوية في قنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور محمد خلف الشريف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إنه تم عمل ندوة ارشادية اليوم الاثنين، بقاعة التربية الاجتماعية نظمها توجيه التربية الاجتماعية، بعنوان دور التعليم في الحياة والتي حاضر فيها الدكتور عبدالله عرابي مدرب التنمية البشرية.
ووجه مدير عام الإدارة في نهاية الندوة لشكر لتوجيه التربية الاجتماعية والمدرب ومنظمي الندوة ياسر عبدالشكور وهبه عبدالله العويضي، لما بذلوه من جهد في توعية الطلاب، بقيادة عبدالرؤوف القاضي، موجه اول التربية الاجتماعية بالإدارة.
وأوضح الدكتور عبدالله عرابي، إن ندوة تستهدف طلاب في مراحل تعليمية مختلفة لتنمية الوعي الإرشادي بأهمية التعليم في المجتمع والذى سينتج جيلا قادر علي التنافس بمعترك الحياة قادر علي تغيير مسار الغير لطريق ينتهي بالنجاح.
حضر الندوة عبدالناصر ضاحي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وعبداللطيف بشاري موجه التربية الاجتماعية وعدد من موجهين التربية الاجتماعية بالإدارة.

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