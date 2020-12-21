عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

فجر سالم محمد سالم وكيل اللاعبين، مفاجأة بشأن قرار فريق جازيل التشادي، بعدم السفر إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك مشكلة في تشاد بين اتحاد كرة القدم، ووزير الرياضة، الذي قام بحل الاتحاد".





وتابع:" الاندية انحازت لاتحاد الكرة التشادي، ومنها جازيل، وتم منعهم من السفر خارج البلاد، واليوم أبلغوني رسميا أنهم لن يستطيعوا الحضور إلى القاهرة لمواجهة الزمالك".





وأضاف: "لم أعرض أي لاعبين على نادي الزمالك، لازال الوقت مبكرًا للحديث عن الصفقات".





وواصل: "من حق الزمالك الاستفادة من مصطفى محمد مهاجم الفريق، ولذلك عليه الانتظار إلى الأولمبياد، من أجل ارتفاع سعر اللاعب".



