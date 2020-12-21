رئيس سونيديب يحتفي بالأهلي في النيجر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:24 م
رئيس نادي سونيديب
رئيس نادي سونيديب
علي نبوي
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حرص محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب، بطل النيجر، على زيارة بعثة الأهلي في فندق الإقامة بالعاصمة نيامي ظهر اليوم الاثنين.

والتقى «شيجا» بالكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة، مؤكدا اعتزازه وتقديره للنادي الأهلي، واستعداد «سونديب» التام لتلبية أي طلبات لبطل إفريقيا؛ سواء كانت متعلقة بكرة القدم أو بأي شيء آخر.
وقدم رئيس نادي سونيديب التهنئة للأهلي وجماهيره ومسئوليه على اللقب التاسع الذي تحقق مؤخرا لدوري أبطال إفريقيا.

وقال في حديثه مع عبدالحفيظ إن كرة القدم مكسب وخسارة، لكن تبقى العلاقات الطيبة بين الأندية، خاصة عندما يكون ناد بحجم الأهلي وهو شرف كبير لسونديب ولكرة القدم في النيجر.

من جانبه وجه الكابتن سيد عبدالحفيظ الشكر لرئيس سونيديب على هذه اللفتة الرائعة التي تنم عن التعامل بشكل احترافي وراقٍ من جانب محمد شيجا، موجها الشكر له على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أنه سيلقى في القاهرة معاملة مماثلة تليق به وبناديه، حيث ستبقى العلاقات ممتدة بعيدا عن المنافسة داخل الملعب.

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