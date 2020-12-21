انتظام 4 مصابين في مران سيراميكا كليوباترا





انتظم أربعة لاعبين من مصابي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في تدريبات اليوم التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.





وشهد مران اليوم مشاركة شادي حسين الذي كان يعاني من إلتواء في مفصل الكاحل، وكذلك عبد الرحمن بودي الذي كان تعرض لإصابة عبارة عن جزع في أربطة الكاحل.





كما شارك أيضا كلا من أحمد محسن بعد تعافيه من شد في العضلة الضامة، ومحمود نبيل الذي تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية.





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.



