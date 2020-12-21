مصطفى ميسي يشارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا بعد عودته من تونس

شارك مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الذي أقيم صباح اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.





وكان مصطفى سعد ميسي غاب عن تدريبات الفريق الفترة الماضية، بسبب تواجده في تونس مع منتخب مصر للشباب، وخضع للعديد من المسحات الطبية التي أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا، وشارك اليوم في المران بشكل طبيعي.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.



