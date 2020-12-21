ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فرنسا إلى 2.53 مليون

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:13 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.53 مليون.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 60 ألفاً و665.

 

كما تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 189 ألفاً و638 من المصابين.

 

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 47 أسبوعاً.

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