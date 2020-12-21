رسم جدارية لـ"بيج رامي" على مدخل مسقط رأسه بكفر الشيخ (صورة)

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قاما الشابان كريم خضر وإبراهيم كامل، برسم جدارية علي مدخل مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس البطل رامي السبيعي "بيج رامي"، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، وذلك احتفالا بما حققه من نصر كبير لمصر.



من ناحيته فقد أكد الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق رامي، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية خاصة كبيرة ستقوم بها العائلة لاستقبال رامي السبيعي فور وصوله مصر قادما من الولايات المتحدة.



وأكد أن شقيقه رامي قد عرض عليه اللعب باسم عدد من الدول العربية والأوروبية في البطولة ولكنه رفض وفضل اللعب باسم مصر، فضلا عن أن هناك عددا من الدول عرضت عليه جنسيتها وهو رفض أيضا احتفاظا بهويته المصرية، ولكي يرفع اسم مصر عاليا.