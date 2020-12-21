مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث بشبين القناطر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقى مزارع مصرعه، اليوم الإثنين، سقط من الطابق الثالث، أثناء تركيبه إريال للتلفزيون في قرية تابعة لشبين القناطر، بعد أن اشتبكت قدمه في الجلباب الذي يرتديه، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "ح.ا.خ" 60 عاما، مزارع، جثة هامدة، إثر سقوط من علو.

جرى إخطارا اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن المتوفى كان يقوم بتعليق إريال للتليفزيون أعلى سطح منزله بالطالبق الثالث، وأثناء وقوفه على حافة السطح، اشتبكت قدمه بالجلباب الذي يرتديه، وسقط على الأرض وتوفى في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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