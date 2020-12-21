إحالة أوراق شقيقين لفضيلة المفتى لقتلهما عامل في قنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قوره، بإحالة اوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهما، لقيامهما بقتل عامل أخذا بالثأر وتحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم وإصدار الحكم على والدهما المتهم الثالث.
تعود أحداث القضية ليوم ٢٤ يوليه ٢٠١٦ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع هاني عبد الفتاح ابو المجد عامل ومقيم بقرية فاو قبلي بدشنا اثر قيام مجهولين بذبحه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخه بمركز قنا.
وكشفت تحريات النقيب محمد ايهاب خلف الله رئيس مباحث مركز قنا أن مرتكبي الحادث كلا من، عبد الحسيب البشاري ابراهيم وشقيقه نصر الدين البشاري والدهما البشاري ابراهيم حيث تربصوا للمجنى عليه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخه بمركز قنا وقام المتهم الأول بشكل حركته بينما قام الثاني بذبحه من رقبته وكان الثالث يشد من ازرهما وذلك أخذا بأثر عمهما الذى قتل على يد عائلة المجنى عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قوره بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

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