109 ألف و783 طلب تصالح بقيمة 497 مليون و793 ألف جنيه في كفر الشيخ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.


وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 109 ألف و783طلب تصالح، بقيمة 497 مليون و793ألف جنيه،مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة

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