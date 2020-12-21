عبدالباسط حموده: "عمر كمال جالي وطلعته تريند بفيديو معايا وبعدها معبرنيش"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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قال المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، إن عمر كمال اجرى له زيارة في بدايه مشواره، وبالاخص بعد نجاح "بنت الجيران"، وقام بتسجيل مقطع فيديو معه، واصبح تريند من خلاله.


وتابع "حمودة" من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أنا ميلزمنيش سؤالك عليا ولا يفدني بحاجه خلاص، دا شاكوش وهو في الامارات كان كل شوية يكلمني".


وكان بيكا، قد قام بنشر صورة لعمر كمال، معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".

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