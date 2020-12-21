نائب حزب النور يغادر جولة وزير التعليم العالي عقب مشادة مع الحرس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements


نشبت مشادة كلامية بين النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، وحرس وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، بعد دفع الحرس للنائب ومحاولة إبعاده أثناء زيارة لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المنشآت بالجامعة.

وغادر نائب حزب النور الجولة بعد ان فوجئ بمحاولة دفع ومنعه من قبل حرس وزير التعليم العالي في الجولة، قبل أن يتدخل المحافظ لإحتواء الموقف، قبل أن يغادر نائب حزب النور الجولة قبل انتهائها لحضور حفل تدشين مرور عام على بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية وافتتاح بعض المعامل الكورية داخلها.

وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل، والتي تأتي ضمن 10 جامعات قد وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينهم جامعة في بني سويف، والتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية،حيث ستساهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.
 
واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل، عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدان بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة،مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت،لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى،والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم 
 
من حهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية  يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات
 
من جانبه أكد محافظ بني سويف على أن تبنى الدولة  إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية،وهو مايعكس توجهات الدولة  تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات،معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكلها المحافظة في العديد من المجالات
 
فيما وجه رئيس جامعة بني سويف  الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت، وومعربا عن شكره أيضا  لوزارة التعليم العالى ولكل قيادات ورؤساء جامعة بنى سويف السابقين ممن أسهموا فى تطوير الجامعة.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

"تمنها مليون جنيه".. حكاية انفجار سيارة أحمد حسن وزينب

منذ ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ يوم

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ تكليفات السيسي

وزير التعليم العالي غدًا في جمصة بالدقهلية

يوضع حجر أساسها اليوم.. 6 معلومات عن جامعة المنصورة الأهلية

رئيس جامعة بني سويف: الجامعة الأهلية ستكون قبلة لطلاب جميع المحافظات (صور)

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن إنشاء الجامعات الأهلية

وزير التعليم العالي  ومحافظ بني سويف يتفقدان  دار ضيافة الجامعة بشرق النيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز