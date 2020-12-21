نبيلة مكرم تشيد ببروتوكول التعاون بين "الهجرة" والكنيسة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
عقدت أسقفية الكنيسة المصرية بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، دورات تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في الفترة من 11 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2020 بالمحافظات الأربع.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية، للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص شكرها لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لما تقوم به الكنيسة المصرية من جهد في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في عدد من المحافظات المصدرة للظاهرة، من خلال تقديم برامج تدريبية تستهدف التوعية بمخاطر الظاهرة، وتسليط الضوء على فرص العمل التي توفرها المشاريع القومية في الفترة الحالية.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ يوم

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

"تمنها مليون جنيه".. حكاية انفجار سيارة أحمد حسن وزينب

منذ ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز