استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية بدمياط إثر تبادل إطلاق نار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق إتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي ولدى إستشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك إستشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد"، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- مسدس- عدد 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – 1 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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