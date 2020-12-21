أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:55 م
يوسف اوباما
يوسف اوباما
أمل الحلفاوي
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، تمديد عقد يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

تجديد عقد يوسف أوباما في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن مطالب يوسف أوباما من أجل تمديد عقده مع الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن يوسف أوباما طلب من مسؤولي لجنة الكرة بالنادي الأبيض برئاسة أيمن يونس، الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم، مقابل الموافقة على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وتابع المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة المؤقتة لم يحسموا موقفهم بعد من الموافقة على مطالب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، أو رفضها.

وأتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يمتلك عرضا من أحد أندية الدوري السعودي للرحيل عن الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

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