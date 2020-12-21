ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تختتم مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

ويشهد اليوم الختامي من الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقائين، الأول بين بيرنلي وولفرهامبتون، والثاني بين تشيلسي ووست هام.

ويعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأخير من الجولة الـ14:

1- ليفربول برصيد 31 نقطة
2- ليستر سيتي 27 نقطة
3- مانشستر يونايتد 26 نقطة
4- ايفرتون برصيد 26 نقطة
5- توتنهام 25 نقطة
6- ساوثهامبتون 24 نقطة
7- مانشستر سيتي 23 نقطة
8- تشيلسي 22 نقطة
9- أستون فيلا 22 نقطة
10- وست هام 21 نقطة
11- ولفرهامبتون 20 نقطة
12- نيوكاسل 18 نقطة
13- كريستال بالاس 18 نقطة
14- ليدز يونايتد 17 نقطة
15- آرسنال 14 نقطة
16- برايتون 12 نقطة
17- فولهام 10 نقاط
18- بيرنلي 10 نقاط
19- ويست بروميتش البيون 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد برصيد نقطتين

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