صحة المنيا تغلق 13 منشأة طبية خاصة مخالفة وتحرر 229 محضرا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 13 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.







وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 308 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلي أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.







وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 229 محضرا لمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 2292 كيلو من المواد الغذائية و21 لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.



