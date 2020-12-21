الأرصاد: غدا شبورة كثيفة بكافة الأنحاء وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء 22 ديسمبر، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

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