لجنة مكافحة كورونا عن اللقاح: "لن نكون فئران تجارب" (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا آمن وفعال، والتقنية التي يعتمد عليها ليست جديدة، واستخدمت في لقاحات أخرى.





ووجه "حسني"، خلال لقا خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى المتخوفين من الحصول على لقاح كورونا، قائلا: "الدولة المصرية قوية جدا.. ولن نكون فئران تجارب"، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سيساهم في عودتنا للحياة الطبيعية.



