لجنة مكافحة كورونا عن اللقاح: "لن نكون فئران تجارب" (فيديو)
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:47 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا آمن وفعال، والتقنية التي يعتمد عليها ليست جديدة، واستخدمت في لقاحات أخرى.
ووجه "حسني"، خلال لقا خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى المتخوفين من الحصول على لقاح كورونا، قائلا: "الدولة المصرية قوية جدا.. ولن نكون فئران تجارب"، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سيساهم في عودتنا للحياة الطبيعية.
وأضاف أن الوضع الوبائي على مستوى العالم ليس مستقرا، موضحا أن الفترة من شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير سيشهد نشاط لفيروس كورونا، لافتا إلى أن أغلب حالات الإصابة في صر ضعيفة، ولكن نتيجة زيادة حالات الإصابة ترتفع نسبة الحالات الحرجة.