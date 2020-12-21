لجنة مكافحة كورونا عن اللقاح: "لن نكون فئران تجارب" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا آمن وفعال، والتقنية التي يعتمد عليها ليست جديدة، واستخدمت في لقاحات أخرى.

ووجه "حسني"، خلال لقا خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى المتخوفين من الحصول على لقاح كورونا، قائلا: "الدولة المصرية قوية جدا.. ولن نكون فئران تجارب"، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سيساهم في عودتنا للحياة الطبيعية.

وأضاف أن الوضع الوبائي على مستوى العالم ليس مستقرا، موضحا أن الفترة من شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير سيشهد نشاط لفيروس كورونا، لافتا إلى أن أغلب حالات الإصابة في صر ضعيفة، ولكن نتيجة زيادة حالات الإصابة ترتفع نسبة الحالات الحرجة. 

أخبار تهمك

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ يوم

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ ساعة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا.. هذا هو السبب!

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مصير رحلات مصر للطيران إلى السعودية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز