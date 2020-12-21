تامر فرج لمنتقدي محمد صبحي: "بلاش النية الوحشة وحطوا نفسكم مكان الناس قبل ما تحكموا عليهم"









كتب تامر فرج منشورًا قال فيه :" الأستاذ محمد صبحي الراجل ده كان من حظي إني اشتغلت معاه و كتبتله الموسم الأول من برنامجه مفيش مشكلة خالص، وتشرفت إني كنت من الناس اللي اقنعوه يعمل برنامج تليفزيوني، اتفقت واختلفت معه، والشغل معاه صعب للغاية، لكن يبقى إنه شئت أم أبيت هو الأستاذ، مهما اختلفت معاه على مواقفه او وجهات نظره، يبقى هو وجهة نظر، ومشوار حافل لا يمكن نكرانه".









وتابع تامر فرج قائلاً :"ودلوقتي الراجل عمل إيه؟ عمل حفل بمناسبة ٥٠ عامًا من الفن والعطاء كرم فيه زملاء مشواره من الصغير للكبير، معملش مهرجان ولا مسابقه وجوايز ولا حاجة على حساب الدولة، عمل احتفالية بيه و بزمايله زي ما حضرتك بتعمل احتفال بعيد ميلادك و تعزم فيه أعز الناس إلى قلبك، انت اللي بتحتفل بمشوارك وسط أصحابك وولادك، بل و بتكرمهم بهدية تذكارية بمناسبة مشوارك انت معاهم، عايز الهديه يبقى شكلها ايه؟ تمثال أوسكار؟ ولا حاجة تفكرك بيه و بشغلك معاه؟".





وأضاف تامر فرج قائلاً :"انت متخيل يعنى إيه توصل لسنه ده و قدمت كل اللى قدمته ده و مشوارك خلاص بيخلص؟، مستكتر عليه بعد كل ده إحساسه إنه يكون موجود في بيت كل واحد حبه و اشتغل معاه بهديه عليها وجهه؟، مستكتر عليه إنه في سنه ده يشعر إن بعد عمر طويل زي ما كل مصري و عربي هيشوف أعماله و يترحم عليه إن كل اللي حبهم و حبوه و رفقاء مشواره يشوفوا في بيتهم حاجة من ريحته و يفتكروه و يترحموا عليه و يفتخروا بالشغل معاه؟".









وأضاف تامر فرج قائلاً :" عارفين إن الأستاذ محمد صبحي عنده الأنا عالية شوية، وده من حقه على فكره، لكن الاحتفالية و الجايزة دي باين فيها جدًا حبه لزمايله و إحساسه إنه عايز يفضل معاهم مش شو بيعمله، رفقا برموزنا و فنانينا الكبار يرحمكم الله، بلاش النية الوحشة والإنتقاد للإنتقاد، وحطوا نفسكم مكان الناس قبل ما تحكموا عليهم، ألا هل بلغت؟؟ اللهم فاشهد".









وفي سياق آخر، يُعرض للفنان تامر فرج حاليًا الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، عارفة عبد الرسول، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، مريم الخشت، وإخراج وائل فرج.

رد الفنان تامر فرج على الهجوم الشديد الذي تعرضله الفنان محمد صبحي بسبب التمثال الذي قام بصنعه كهدية منه للمكرمين في احتفالية ٥٠ سنة فن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".