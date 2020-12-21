عاجل .. أسعار "الدولار" تتراجع من جديد أمام الجنيه في تعاملات اليوم

واصلت أسعار صرف" الدولار" أمام "الجنيه" تسجيل تراجعات، بعدما حققت انخفاضات جديدة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين بمعظم البنوك البنوك المصرية.

وانخفض سعر الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك بقيمة تتراوح بين قرشا إلى 4 قروش، تضاف تلك الخسائر إلى تراجعات الأمس التي بلغت في المتوسط قرشا واحدا.

وبهذه الأنخفاضات وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي، كما تراجع في البنك الأهلي اليوناني إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وانخفض أيضا ببنك عودة خاسرا نحو 3 قروش عن تعاملات الأمس إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى سجلها في تعاملات كلا من البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول.

وعلى صعيد بنك مصر إيران فقد استقر سعر صرف الدولار مقارنة بتعاملات الأمس عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى استقر عندها في بنوك التعمير والإسكان وبنك الأسكندرية.