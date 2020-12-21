سلطنة عمان تغلق حدودها البرية والجوية والبحرية لمدة أسبوع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:37 م
عمان
عمان
وكالات
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قررت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارا من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، لمنع تفشي فيروس كورونا، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

 

وكشفت الصحة العمانية، في تقرير لها، أن نسب الشفاء في السلطنة منذ بداية الفيروس وحتي الأن ارتفع الي 78386 حالة بنسة شفاء بلغت 93.6 %.

 

وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

 

 وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

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