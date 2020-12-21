"تمنها مليون جنيه".. حكاية انفجار سيارة أحمد حسن وزينب



وفي الساعات الأخيرة، خرج اليوتيوبر في بث مباشر على "فيس بوك" ظهرت فيه سيارته وهي تحترق ليعلق على الواقعة قائلا: " السيارة موديل 2020 وثمنها مليون جنيه.. "العربية ولعت منا واحنا ماشيين في الطريق وراكبين جواها.. لقيت دخان طالع منها ركنت على جنب نزلت انا ومراتي وبنتي منها قامت مولعة.. لكوا أن تتخيلوا العربية مرسيدس يعني مش عربية صيني وبقت كوم تراب في ثواني لا حول ولا قوة الا بالله.. وحسبي الله ونعم الوكيل.. تخيلوا كانت تولع واحنا لسه جواها الحمدلله ان احنا لحقنا نفسنا ونزلنا من جواها قبل ما تنفجر بينا".



تشكيك رواد السوشيال ميديا







رواد السوشيال ميديا شككوا في الواقعة خاصة وأنهم على علم أن "أحمد حسن وزينب" مشهورين بتنفيذ المقالب كما أن هناك مشاهير مثلهم قاموا بنفس التصرف من أجل حصد ملايين المشاهدات والتفاعلات.



ففي شهر أكتوبر الماضي، قام اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين، بإشعال النيران في سيارته ماركة "مرسيدس GT63"، والتي تبلغ قيمتها 13 مليون روبل روسي (170 ألف دولار)، ليحقق الفيديو الذي ظهرت فيه سيارته وهي تحترق عبر قناته على موقع "يوتيوب"، على نحو أكثر 3 ملايين مشاهدة حتى الآن.



وأوضح ليتفين وقتها، أنه اشترى السيارة في مايو 2019، ولكن لم يوضح سبب حرقه للسيارة، مؤكدا أنه عقب مرور الوقت بدأت الأعطال تظهر بشكل مستمر، لينشب خلاف بينه وبين وكيل بيع السيارات.



تحركات أمنية بشأن الواقعة



ومن جانبهم، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق الذي شب في السيارة علي الطريق الدائري دون أي إصابات بشرية، وتعمل أجهزة الأمن الآن على فحص سبب الحريق للوقوف علي ملابساته وأسبابه.







انشغل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بواقعة احتراق سيارة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، خلال سيره على أحد الطرق ليلة أمس، وهو ما أثار الفزع بين كل من شاهد احتراق السيارة، في حين شكك البعض في الواقعة معتبرين أنها قد تكون مجرد "مقلب مفتعل".لحظة احتراق السيارة