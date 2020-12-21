مصر تدين حادثة الذبح الإرهابية لمواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل أدانت فيه بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.

وأعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر لتونس الشقيقة ولأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم.

وأكدَّ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر، إذ تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئزُّ منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة.

كما أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل بيانا أعربت فيه عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على استنكار مصر لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية، داعيًا كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره؛ ومؤكدًا وقوف مصر الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.

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