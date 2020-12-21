طهطا يستضيف نادي قنا بالقسم الثاني

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يستضيف فريق نادي طهطا، في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء، فريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني .





يدخل فريق نادي قنا مباراة الغد، وهو في المركز الخامس بجدول المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، حصل عليها من فوز في مبارتين الأولي علي بترول أسيوط بهدف نظيف، والثانية علي اسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، فيما حقق تعادل وحيد أمام سوهاج بهدف لكل فريق، وخسر مباراة أمام المنيا بمستهل المسابقة بهدفين مقابل هدف.





ويسعي فريق نادي قنا الي تحقيق الفوز لضمان استمراره بمنطقة المنافسة علي صدارة المجموعة الأولي، لاسيما وانه يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن نادي المنيا صاحب الصدارة.





علي الجانب الآخر يدخل نادي طهطا المباراة رافعا شعار البديل عن الفوز، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، لاسيما وانه لا يمتلك سوي نقطتين جمعهم من تعادلين أمام الشبان المسلمين بقنا لهدف لكل فريق، وتعادل أمام اسمنت أسيوط بهدفين لكل فريق، والخسارة أمام المنيا ومركز شباب سمسطا





ويأمل الفريق الطهطاوي في تحقيق فوز يبعده عن مؤخرة جدول المجموعة، تزامنا مع بلوغ الجولة الخامسة من المسابقة