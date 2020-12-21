الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بالمعادي
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:18 م
ماريان عيد
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زار صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء مريم سلطانة المعادي للأقباط الكاثوليك بالمعادي.
ترأس نيافة الأنبا باخوم صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بمشاركة الأب بولس بباوي، راعي الكنيسة، والأب سمعان فهمي. وألقى نيافته كلمة العظة حول "إنجيل ميلاد يوحنا المعمدان"، حيث أشار نيافة المطران إلى أن الله يفي بوعوده مهما طال الوقت.
ترأس نيافة الأنبا باخوم صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بمشاركة الأب بولس بباوي، راعي الكنيسة، والأب سمعان فهمي. وألقى نيافته كلمة العظة حول "إنجيل ميلاد يوحنا المعمدان"، حيث أشار نيافة المطران إلى أن الله يفي بوعوده مهما طال الوقت.
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