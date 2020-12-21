استبعاد مدير مدرسة ببنها وإحالته للتحقيق الفوري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، بإحالة مدير مدرسة "دجوى للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة بنها التعليمية بالقليوبية، للتحقيق الفوري، واستبعاده من المدرسة لديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات، لإقامته حفلًا بالمدرسة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا.

كانت فرق المتابعة بالإدارة، قد رصدت إقامة مدير مدرسة دجوى للتعليم الأساسي، حفل كبير داخل المدرسة، نظرا لقرب خروجه على المعاش، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي بين المدرسين والعاملين داخل المدرسة، كإجراء احترازي لتفشي فيروس كورونا، علاوة على مخالفة مدير المدرسة الأمر الإداري رقم 10 الصادر من الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، والذي يقضي بمنع إقامة الحفلات والتجمعات بالمدارس، حفاظا على صحة العاملين بها، من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما اعتبره مدير عام الإدارة مخالفة صريحة وتعريض حياة المعلمين للخطر، وأصدر قراره باستبعاد المدير من المدرسة وإحالته للتحقيق الفوري.

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