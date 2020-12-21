تعليم المنيا تكرم الفائزين في مسابقة الطلاب على مستوى الجمهورية

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كرم الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا الطالب جورج اسامه عزت بمدرسة عمانوئيل الخاصة التابعة لادارة ملوى التعليمية لحصوله على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الابحاث والطالبة مارفى عماد اوليف لحولها على المركز السابع والطالبة عبير صابر محمد لحصولها على المركز الثامن والطالبة شيماء منتصر سميح لحصولها على المركز التاسع وذلك تحت اشراف ابتسام وليم موجه اول تربية فنية بادارة ملوى التعليمية واميمة ابو الفتح موجه عام التربية الفنية.



كما قام الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بتفقد التدريبات المقامة بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات، والمدرسة الرسمية المتميزة للغات والخاصة بمعلمى التعليم المجتمعى والتربية والخاصة.



حيث بدأ فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا، تنفيذ حزمة البرامج الخاصة بتطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة، وذلك بإشراف الدكتور عماد امام مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا.



وقال وكيل المديرية ان الأكاديمية بدأت فى تنفيذ تدريبات بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة، مضيفا إنه يجرى تدريب معلمى التربية الخاصة وكذلك مسؤولى التعليم المجتمعى



وأشار الدكتور عماد امام رئيس فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه يتم تدريب المعلمين فى عدة مكونات منها المهارات الشخصية وبرامج الحاسب الآلى وفى نهاية التدريب يمنح الدارسون شهادات معتمدة من الإكاديمية المهنية للمعلمين بحضور ثناء حسنى مدير ادارة التعليم المجتمعى واحمد جاد مدير ادارة التربية الخاص

