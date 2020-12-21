مصر تدين الهجوم الصاروخي ببغداد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل بيانا أعربت فيه عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على استنكار مصر لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية، داعيًا كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره؛ ومؤكدًا وقوف مصر الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماعه مع نظيريه الأردني والفلسطيني، يأتي في إطار السعي المستمر على التأكيد على ما تحوذ به القضية الفلسطينية من اهتمام بالغ، منوهًا بأن المباحثات مع نظيريه الأردني والفلسطيني ركزت على سبل كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السلمية، وكيفية توظيف الجهود الدولية والإقليمية الحالية لخدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني والفلسطيني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يوم السبت الماضي، مشددًا على أن المناقشات أكدت أن هناك توافق كبير بين الدول المجتمع، ونسعى لترجمة التفاهم لخطوات عملية خلال الفترة المقبلة عن طريق تنسيق تحركاتنا في مختلف الأطر الدولية والإقليمية للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتابع وزير الخارجية، أننا عازمون على المضي على هذا الطريق، والاجتماع يؤكد الاهتمام بالقضية الفلسطينية على رأس أولويات الخارجية المصرية.

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