الإحصاء : تراجع معدلات الإصابات الناتجة عن العمل في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوي العاملة اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2019.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية

بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 14331 حالة عام 2019 مقابل 14368 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 37 حالة بنسبة 0,3٪، و42٪ من الإصابات في القطاع العام / الأعمال العام عام 2019.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2203 حالة بنسبة 15,4٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6026 حالة بنسبة 42 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5602 حالة بنسبة 39,1 ٪ والقطاع الاستثماري 500 حالة بنسبة 3,5 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

وبــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 12943 حالة بنسبة90,3٪ والإناث 1388 حـــالــــــة بـنســـبـــة 9,7 ٪ من إجمالي عدد الحالات، و سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3372 حـالة بنسبة 23,5٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2234حالة بنسبة 15.6 ٪ ، بينما سجلت محـافظـة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 11 حالة بنسبة 1, 0 % من إجمالي عدد الحالات .

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين أكبر عددمن حالات إصابة العمل 4791 حالة بنسبة 33.4 ٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بعدد 2522 حالة بنسبة 17.6 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 95 حالة بنــسبــة 0.7 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .

وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 7815 حالة بنسبة 54,5٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1394حالة بنسبة 9,7٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في انشطة العقار والتأجير وخدمات العمال عدد 3 حالة بنسبة 0,02٪ .

وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط أشخاص) 4363 حالة بنسبة 30.4٪ ، يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء اخرى ) 3926 حالة بنسبة 27.4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 25حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.