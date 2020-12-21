الأنبا عمانوئيل يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بجراجوس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بجراجوس، حيث يأتي ذلك في إطار الترحيب والاحتفال ببدء راهبات الكلمة المتجسد رسالتها بجراجوس.

شارك في الصلاة والاحتفال الرئيسة الإقليمية للرهبانية، الأخت مادري بلين، ورئيسة دير جراجوس، الأخت مادري ماريا دي لا فيدليداد، كما شارك أيضًا الأب روفائيل ناشد، راعي الكنيسة، والأب بيو راهب الكلمة المتجسد، وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول "بشارة الملاك جبرائيل للعذراء بالحبل الإلهي"، والذي يعني تجسد الكلمة في أحشاء البتول العذراء مريم، حيث ربط نيافته بين هذا الحدث، وبين بدء رسالة راهبات الكلمة المتجسد.

وعقب كلمة العظة، رحب نيافته بالأم الرئيسة، وكل الأخوات الراهبات معبرًا عن سعادته لاستجابتهن لطلبه وبدء خدمتهن، هذا وبالإضافة إلى الكلمة التي ألقتها الأم الرئيسة.

وجدير بالذكر أن مسيحيي ومسلمي القرية كانا أول المهنئين لنيافته والأخوات الراهبات.

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