حسام حسن يرفض طلب الزمالك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:01 م
حسام حسن
حسام حسن
أمل الحلفاوي
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حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، موقفه من رحيل المحترف الإيفواري رزاق سيسيه، المعار من صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى الجهاز الفني بنادي الاتحاد السكندري، تمسكه باستمرار رزاق سيسيه، حسب الاتفاق مع الزمالك فى بداية الموسم، وفقا لما أكده مصدر داخل النادي السكندري في تصريحات صحفية.

وأكد أن النادي يرغب في شراء عقد اللاعب في نهاية الموسم والحفاظ على استمراره مع الاتحاد فى ظل أهميته مع الفريق.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية، قد شهدت تفكيرًا من جانب إدارة نادي الزمالك، لإعادة رزاق سيسيه، بعد تألقه بشكل كبير مع نادي الاتحاد السكندري.

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رياضة حسام حسن الزمالك اخبار الرياضة

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