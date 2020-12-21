غلق 18 منشأة طبية و5 صيدليات في حملات صحية بالدقهلية

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم غلق 18 منشٱة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بقرى مركزى بلقاس والسنبلاوين وقد شملت عيادات نساء وتوليد واسنان وعظام وانف واذن وعلاج طبيعى ومعامل تحاليل وصدر واشعة وتخصصات مختلفة.



جاء قرار محافظ الدقهلية باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة.



كما قرر محافظ الدقهلية غلق 5 صيدليات فى قرى ميت غمر واجا ومدينة جمصة غلقا اداريا تأديبيا لمدة شهروذلك لممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة.



ووجه" د. مختار " لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لٱهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،